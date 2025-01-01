🔔Первым в 2025 году в Волгоградской области родился мальчик - сын Степан появился в многодетной семье из Урюпинского района.
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🔔Первым в 2025 году в Волгоградской области родился мальчик - сын Степан появился в многодетной семье из Урюпинского района.