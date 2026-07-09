Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

352 подписчика

Обмен Кавая Леонарда между «Клипперс» и «Рэпторс» откладывается из-за расследования НБА

Обмен Кавая Леонарда между «Клипперс» и «Рэпторс» откладывается из-за расследования НБА

По информации источника, стороны согласовали сделку 30 июня. В рамках соглашения Леонард должен перейти в «Торонто», а «Клипперс» получат Брэндона Ингрэма, Грейди Дика, незапасные пики первого раунда драфта 2031 и 2033 годов, право обмена выборами первого раунда 2027 года, а также два пика второго раунда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии