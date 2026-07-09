Обмен Кавая Леонарда между «Клипперс» и «Рэпторс» откладывается из-за расследования НБА

По информации источника, стороны согласовали сделку 30 июня. В рамках соглашения Леонард должен перейти в «Торонто», а «Клипперс» получат Брэндона Ингрэма, Грейди Дика, незапасные пики первого раунда драфта 2031 и 2033 годов, право обмена выборами первого раунда 2027 года, а также два пика второго раунда.