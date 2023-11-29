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Сам себе мастер

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Как сделать новогоднюю композицию своими руками: мастер-классы и 43 идеи

Как сделать новогоднюю композицию своими руками: мастер-классы и 43 идеи

Праздник к нам приходит! Рассказываем и показываем, как своими руками сделать эффектные новогодние композиции, простые и посложнее, которые сделают порадуют и вас, и ваших гостей.

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