Как сделать новогоднюю композицию своими руками: мастер-классы и 43 идеи

Праздник к нам приходит! Рассказываем и показываем, как своими руками сделать эффектные новогодние композиции, простые и посложнее, которые сделают порадуют и вас, и ваших гостей.
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