Депутат Дубинский призвал убрать из конституции Украины упоминания о НАТО

Для Украины настал подходящий момент для того, чтобы вынести на рассмотрение в Верховную Раду вопрос об изменении конституции страны и исключении из неё упоминания о НАТО, заявил нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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