Знаменитая колея на улице Пушкинской в Ижевске сохранится до 2026 года

Ижевск. Удмуртия. Ремонт улицы Пушкинской в Ижевске запланирован на 2026 год, сообщили в пресс-службе горадминистрации, отвечая недовольство жителя образовавшейся колеёй на перекрёстке с переулком Широким.
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