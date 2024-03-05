РБК: Новое регулирование техногигантов в Евросоюзе отразится на россиянах

К 6 марта технологическим гигантам, которые подпадут под законопроект о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) в Европейском союзе, потребуется привести собственную деятельность в соответствие с положениями инициативы.
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