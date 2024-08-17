People: шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за $630 тысяч

Шляпа, которую Харрисон Форд, исполнитель главной роли в фильмах об Индиане Джонсе, надевал во время съемок второй части киносерии "Индиана Джонс и храм судьбы" 1984 года, была продана на аукционе в Лос-Анджелесе за $630 тыс.