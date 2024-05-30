Чувашия отмечает праздники: Сабантуй, Акатуй и ярмарку

Глава Республики Чувашия Олег Николаев заявил о планах провести в регионе праздничные мероприятия. Первым этапом стало традиционное празднование Сабантуя в селе Урмаево Комсомольского района, которое состоялось 25 мая.
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