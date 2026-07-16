Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Патриарх Кирилл назвал пришедших к власти после 1917 года правителей безумными

Патриарх Кирилл назвал пришедших к власти после 1917 года правителей безумными

Пришедшие к власти в России после 1917 года правители, по мнению патриарха Кирилла, были безумными.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал советских правителей, пришедших к власти после революции 1917 года, безумными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии