Патриарх Кирилл назвал пришедших к власти после 1917 года правителей безумными

Пришедшие к власти в России после 1917 года правители, по мнению патриарха Кирилла, были безумными.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал советских правителей, пришедших к власти после революции 1917 года, безумными.
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