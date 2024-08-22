Филиппины и США утвердят список совместных военных мероприятий на 2025 год

Обсуждение и утверждения список совместных военных мероприятий между Филиппинами и США проведут 29 августа представители соответствующих ведомства обоих стран в рамках заседания Совета по взаимной обороне — Совета по взаимодействию в сфере безопасности, сообщила 22 августа полковник Филиппин Франсель Маргарет Падилла в беседе с журналистами.