Полицейские в Архангельске открыли огонь во время погони

Сотрудники госавтоинспекции применили оружие для задержания нарушителя.Накануне находясь на маршруте патрулирования, в Архангельске на Краснофлотском мосту сотрудники ДПС заметили объявленный в розыск автомобиль «ВАЗ».
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