Врач Алексеев: кофе может вызвать зависимость, особенно у тревожных людей

Кофе способен вызывать психологическую зависимость, особенно у тревожных людей, рассказал "Газете.Ru" ассистент кафедры неврологии и психиатрии НовГУ, заведующий дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии Виктор Алексеев.
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