В Британии завершена очередная фаза испытаний самолёта-лаборатории Excalibur

Испытательный самолёт FTA Excalibur, представляющий собой переоборудованную британскую летающую лабораторию для отработки технологий боевой авиации следующего поколения, завершил очередной этап испытаний.
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