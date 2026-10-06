Уровень воды в Неве поднялся до 119 см из-за ветра с залива

Уровень воды в Неве к 12:23 достиг 119 см у Елагина острова, тогда как норма для реки составляет до 65 см, а причиной подъёма стал западный ветер с порывами до 21 м/с, нагоняющий воду из Финского залива.
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