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Царьград

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Уровень воды в Неве поднялся до 119 см из-за ветра с залива

Уровень воды в Неве поднялся до 119 см из-за ветра с залива

Уровень воды в Неве к 12:23 достиг 119 см у Елагина острова, тогда как норма для реки составляет до 65 см, а причиной подъёма стал западный ветер с порывами до 21 м/с, нагоняющий воду из Финского залива.

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