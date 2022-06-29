Жест милосердия: на Морском кладбище готовят место для перезахоронения дочери Арсеньева

Жест милосердия: на Морском кладбище готовят место для перезахоронения дочери Арсеньева

Одновременно в столицах двух дальневосточных регионов — Благовещенске и Владивостоке — началась работа по подготовке к перезахоронению останков дочери Владимира Клавдиевича Арсеньева — Натальи Арсеньевой, сообщает ИА PrimaMedia.

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