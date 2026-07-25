В Омске создадут российско-казахстанскую школу

ВУ

Владимир Уфимцев

Ну вот, и казахи потянулись в Россию... Теперь что, национальные школы им подавай? А для чего, не пойму никак... Как же быть с вопросами ассимиляции деток-казахов к российским реалиям жизни? А свой язык - как и все иностранцы в России, всегда был для внутреннего, "домашнего" применения. Таким образом русские немцы сколько веков жили-проживали на просторах необъятной России, Советского Союза - и ничего. Кто захотел, правда, потом ВСЕ-ВСЕ уехали в 90е годы на "свою" дойчланд... Как и евреи, когда им разрешили, наконец-таки, в 80е годы воссоединиться со своими соплеменниками. Не знаю только, счастливы ли они теперь ТАМ? И будут ли воевать, как обещает им рейсх-фюрер МЕРЦ, со своей БЫВШЕЙ родиной?...