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В Омске создадут российско-казахстанскую школу

В Омске создадут российско-казахстанскую школу

убернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о создании в Омске российско-казахстанской школы с двуязычным обучением.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Ну вот, и казахи потянулись в Россию... Теперь что, национальные школы им подавай? А для чего, не пойму никак... Как же быть с вопросами ассимиляции деток-казахов к российским реалиям жизни? А свой язык - как и все иностранцы в России, всегда был для внутреннего, &quot;домашнего&quot; применения. Таким образом русские немцы сколько веков жили-проживали на просторах необъятной России, Советского Союза - и ничего. Кто захотел, правда, потом ВСЕ-ВСЕ уехали в 90е годы на &quot;свою&quot; дойчланд... Как и евреи, когда им разрешили, наконец-таки, в  80е годы воссоединиться со своими соплеменниками. Не знаю только, счастливы ли они теперь ТАМ? И будут ли  воевать, как обещает им рейсх-фюрер МЕРЦ, со своей БЫВШЕЙ родиной?...
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