СК завел дело из-за гибели после избиения ученого-агрария РАН Зезина

Заведено уголовное дело после избиения директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН), члена-корреспондента РАН Никиты Зезиа, в результате которого он умер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии