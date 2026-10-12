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Царьград

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На Южном Урале 12 октября потеплеет до +20 градусов

На Южном Урале 12 октября потеплеет до +20 градусов

В южных районах Челябинской области 12 октября воздух прогреется до +20 градусов, тогда как в областном центре днём ожидается от +13 до +15.

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