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Студент из Барнаула разработал нейросеть, способную распознавать беспилотники

Студент из Барнаула разработал нейросеть, способную распознавать беспилотники

Студент из Барнаула создал нейросеть, которая может распознавать БПЛА.Владислав Цвенгер, магистрант Института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ разработал нейросеть, которая может распознавать БПЛА.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Нам и шпионов искать не надо у себя в стране все что новое создаеца сразу на весь мир разносчица намижэ
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16 час.

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