Студент из Барнаула разработал нейросеть, способную распознавать беспилотники

Студент из Барнаула создал нейросеть, которая может распознавать БПЛА.Владислав Цвенгер, магистрант Института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ разработал нейросеть, которая может распознавать БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии