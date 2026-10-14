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В Свердловской области отменили режим ЧС

В Свердловской области отменили режим ЧС

Губернатор Денис Паслер сегодня, 14 октября, отменил режим чрезвычайной ситуации, связанный с переувлажнением почвы в полях, в 37 муниципалитетах региона, сообщили в ДИПе.

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