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Аргументы и Факты

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Мирошник: с начала года в России от ударов ВСУ погибли более 35 детей

Мирошник: с начала года в России от ударов ВСУ погибли более 35 детей

С начала 2026 года более 35 детей погибли в России, еще около 300 пострадали в результате атак ВСУ. Такие цифры в воскресенье назвал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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