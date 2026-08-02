С начала 2026 года более 35 детей погибли в России, еще около 300 пострадали в результате атак ВСУ. Такие цифры в воскресенье назвал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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