Путин анонсировал новую льготу по ипотеке

Президент России Владимир Путин намекнул на появление новой льготы по ипотеке. На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава государства заявил о высокой эффективности формата социальной ипотеки для учителей, который установили местные власти.
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