Ученые из Петербурга придумали, как повысить качество связи

Разработка экспертов не имеет аналогов в мире Представители Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали прототип устройства, перенаправляющего сигналы высокочастотной связи в обход слепых зон, пишет 18 ноября РИА Новости.
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