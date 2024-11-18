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Петербургский дневник

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Ученые из Петербурга придумали, как повысить качество связи

Ученые из Петербурга придумали, как повысить качество связи

Разработка экспертов не имеет аналогов в мире Представители Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали прототип устройства, перенаправляющего сигналы высокочастотной связи в обход слепых зон, пишет 18 ноября РИА Новости.

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