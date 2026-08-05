Трамп грозит новыми ударами, если Иран вдруг передумает открывать Ормуз Дональд Трамп никак не успокоится и грозит Ирану новыми «очень серьёзными.
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Трамп грозит новыми ударами, если Иран вдруг передумает открывать Ормуз Дональд Трамп никак не успокоится и грозит Ирану новыми «очень серьёзными.
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