В Минобороны России заявили, что российские войска поразили сухогруз юго-западнее порта Одесса. «Кроме того, при переходе морем в 130 км юго-западнее порта Одесса поражено морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения», — отметили в ведомстве.