В Минобороны России заявили, что российские войска поразили сухогруз юго-западнее порта Одесса. «Кроме того, при переходе морем в 130 км юго-западнее порта Одесса поражено морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения», — отметили в ведомстве.
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