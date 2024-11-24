Эксперт-математик объясняет: Трамп блефует в отношении Украины и НАТО

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США очень многие люди во всем мире не знают, что он может сделать в свой президентский срок, и осуществит ли он свои угрозы в сфере внешней политики.
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