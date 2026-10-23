Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, уступив четверть территорий страны. Алексей Журавлев и Дмитрий Новиков выступили с критикой, настаивая на недоверчивом отношении к заявлениям украинского лидера и его роли в затягивании переговоров.