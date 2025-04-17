Норвежский профессор раскритиковал ЕС за создание образа общего врага из России

Страны Европы нашли в лице России образ общего врага, на фоне которого нужно сплотиться. Об этом 16 апреля заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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