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CNN: в США пытаются выяснить, уничтожен или поврежден комплекс Patriot после атаки «Кинжала»

CNN: в США пытаются выяснить, уничтожен или поврежден комплекс Patriot после атаки «Кинжала»

В США специалисты пытаются выяснить, уничтожена или повреждена американская система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot после атаки российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Киеве.

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