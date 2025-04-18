Петербург масштабно реставрирует исторические здания к Международному дню памятников

Особое внимание уделяют восстановлению многоквартирных жилых домов Санкт-Петербург отмечает Международный день памятников и исторических мест масштабными реставрационными работами, направленными на сохранение уникального исторического облика города.
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