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Росреестр отметил рекорд по онлайн-регистрациям прав на жилье в Москве

Росреестр отметил рекорд по онлайн-регистрациям прав на жилье в Москве

С начала года в столице было подано более миллиона заявлений на электронную регистрацию прав на недвижимость В январе — августе 2024 года в Росреестр было подано 1,04 млн заявлений на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде.

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