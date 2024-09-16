Росреестр отметил рекорд по онлайн-регистрациям прав на жилье в Москве

С начала года в столице было подано более миллиона заявлений на электронную регистрацию прав на недвижимость В январе — августе 2024 года в Росреестр было подано 1,04 млн заявлений на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде.
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