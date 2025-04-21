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Украинский политолог: Если Киев не согласится на передачу России четырёх регионов, через год придётся отдать гораздо больше

Украинский политолог: Если Киев не согласится на передачу России четырёх регионов, через год придётся отдать гораздо больше

Зеленский пытается диктовать условия России, но если он не согласится на передачу четырех регионов под контроль Москвы, через год Украина потеряет гораздо больше территорий.

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