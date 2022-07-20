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Министр из команды Байдена увидел выгоду высоких цен на бензин для владельцев электромобилей

Министр из команды Байдена увидел выгоду высоких цен на бензин для владельцев электромобилей

Высокие цены на топливо в Соединенных Штатах несут выгоду для некоторых американцев. В частности, о положительных моментах для владельцев электромобилей рассказал министр транспорта в администрации президента США Джозефа Байдена Пит Баттигиг.

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