Министр из команды Байдена увидел выгоду высоких цен на бензин для владельцев электромобилей

Высокие цены на топливо в Соединенных Штатах несут выгоду для некоторых американцев. В частности, о положительных моментах для владельцев электромобилей рассказал министр транспорта в администрации президента США Джозефа Байдена Пит Баттигиг.
Высокие цены на топливо в Соединенных Штатах несут выгоду для некоторых американцев. В частности, о положительных моментах для владельцев электромобилей рассказал министр транспорта в администрации президента США Джозефа Байдена Пит Баттигиг.
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