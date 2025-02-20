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Первое, от чего придется отказаться на Масленичной неделе: священник поведал о запретах

Первое, от чего придется отказаться на Масленичной неделе: священник поведал о запретах

Первое, от чего придется отказаться на Масленичной неделе: священник поведал о запретах Ольга БезродняяВ преддверии любимого праздника Масленицы, священник предостерегает верующих от ошибок, называя главные запреты этого периода.

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