Первое, от чего придется отказаться на Масленичной неделе: священник поведал о запретах Ольга БезродняяВ преддверии любимого праздника Масленицы, священник предостерегает верующих от ошибок, называя главные запреты этого периода.
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