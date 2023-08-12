Севастопольские строители не просто строят важные и нужные объекты, а создают жизнь

Уважаемые ветераны и работники строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днём строителя! Праздник объединяет сотни тысяч архитекторов, проектировщиков, инженеров, рабочих и всех сотрудников строительного комплекса.