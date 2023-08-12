Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольские строители не просто строят важные и нужные объекты, а создают жизнь

Севастопольские строители не просто строят важные и нужные объекты, а создают жизнь

Уважаемые ветераны и работники строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днём строителя! Праздник объединяет сотни тысяч архитекторов, проектировщиков, инженеров, рабочих и всех сотрудников строительного комплекса.

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