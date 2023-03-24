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Леонид Тамбиев: «Ак Барс» играл лучше – у них есть еще один матч-поинт. Я восхищен ребятами в «Адмирале» – они выжимают все, что есть»

Леонид Тамбиев выразил восхищение хоккеистами «Адмирала». Главный тренер команды прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1, 2-3 в серии) в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина.

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