Латвийские учителя покидают школы из-за штрафов за русский язык

В Латвии русскоязычные учителя покидают школы из-за штрафов за использование родного языка. Поправки к закону об образовании 2022 года требуют обучения только на латышском.
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