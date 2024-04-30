Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Алексей Камышов
    Очень надеюсь, что это только начало уничтожения власти потомков пиратов, бандитов, грабителей и убийц — Морган, Варб...Россия заморозила...
  • Иван Иваныч
    Да, наш президент рисковый парень. За то, что он сейчас делает, в своё время поплатился жизнью наш Великий кормчий, п...Россия заморозила...
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ДАМ - По поводу нашего ответа на американский закон о конфискации российских активов. " Да свершится справедливость, и пусть мир погибнет! "

ДАМ - По поводу нашего ответа на американский закон о конфискации российских активов. " Да свершится справедливость, и пусть мир погибнет! "

Дмитрий Медведев По поводу нашего ответа на американский закон о конфискации российских активов Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей.

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