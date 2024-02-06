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МО РФ: Огнеметчики уничтожили укрепленные ДОТы ВСУ на Купянском участке

МО РФ: Огнеметчики уничтожили укрепленные ДОТы ВСУ на Купянском участке

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что военнослужащие огнемётного подразделения группы Вооружённых сил оказали поддержку штурмовым отрядам на Купянском участке линии боевого соприкосновения.

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