Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Израиль – превратился в фашистскую страну. Нетаньяху – надо судить и расстрелять за совершённые преступления пере...Хуситы заявили об...
  • Сергей Oблезов
    Еще один идиот! Пойдем по стопам Мишки меченого!Мурашко: запрет с...
  • Елена Глазкова
    Врëт и не краснеет. Маршруты автобусов от Тушино до Волоколамска все отменены и приходится на электричке 3часа трести...Воробьев рассказа...

ТАСС: ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей составил 1 млрд рублей

ТАСС: ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей составил 1 млрд рублей

В России выявили 708 случаев хищения пособий и материнского капитала на неродившихся детей. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
А кто, кто ущерб то нанёс? Граждане или чиновники? На создавали фондов, вот и расхлебывайтесь!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх