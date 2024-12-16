ТАСС: ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей составил 1 млрд рублей

В России выявили 708 случаев хищения пособий и материнского капитала на неродившихся детей. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.
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