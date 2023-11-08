Политолог Перла: Эрдоган резкими словами в адрес Запада добивается популярности

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное в ходе выступления в поддержку Палестины, о перспективах "войны креста с полумесяцем".
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