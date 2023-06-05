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На воду с личинками и червями пожаловались жители Бурятии

На воду с личинками и червями пожаловались жители Бурятии

РИА Жители поселка Каменска в Бурятии пожаловались на воду, которая кишит червями и личинками. У населения только два варианта: части населения поступает вода нормального качества из скважины, другой приходится обходиться водой из открытого водоема.

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