На воду с личинками и червями пожаловались жители Бурятии

РИА Жители поселка Каменска в Бурятии пожаловались на воду, которая кишит червями и личинками. У населения только два варианта: части населения поступает вода нормального качества из скважины, другой приходится обходиться водой из открытого водоема.
РИА Жители поселка Каменска в Бурятии пожаловались на воду, которая кишит червями и личинками. У населения только два варианта: части населения поступает вода нормального качества из скважины, другой приходится обходиться водой из открытого водоема.
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