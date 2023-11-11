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«Вегас» прервал серию побед «Сан-Хосе» из 2 игр. Клуб выиграл 12 из 15 матчей и идет на 1-м месте в НХЛ

«Голден Найтс» обыграли «Шаркс» (5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.  В активе команды под руководством Брюса Кэссиди стало 25 очков в 15 играх.

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