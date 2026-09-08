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Воронежские новости

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18 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область ночью

18 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область ночью

Все 18 беспилотников были сбиты, никто не пострадал, повреждения инфраструктуры отсутствуют.18 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область в течение ночи 8 сентября.

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