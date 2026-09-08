18 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область ночью

Все 18 беспилотников были сбиты, никто не пострадал, повреждения инфраструктуры отсутствуют.18 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область в течение ночи 8 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым