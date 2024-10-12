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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Найджел Уильямс-Госс не смог доиграть матч с «Жальгирисом» из-за травмы бедра

Разыгрывающий «Олимпиакоса» покинул площадку под занавес встречи с «Жальгирисом» (74:68) из-за проблем с бедром.

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