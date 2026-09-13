G1: самолёт с певцом Вакьеро выкатился за пределы полосы и загорелся

Двухмоторный самолёт, на борту которого был певец Рей Вакьеро (настоящее имя — Давид Линьярес), выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту города Парельяс в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти, затем воздушное судно загорелось, сообщил интернет-портал G1.