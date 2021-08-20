Курсанты детского морского центра «Каравелла» отработали практические тренировки по борьбе за живучесть судна

Курсанты детского морского центра «Каравелла» отработали практические тренировки по борьбе за живучесть судна

Сотрудники университета познакомили каравельцев с коллективными спасательными средствами – открытыми и закрытыми шлюпками, их устройством, комплектацией, а также порядком подготовки плавсредств к спуску на воду.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх