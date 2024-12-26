В США заявили об угрозе мирового кризиса из-за фанфаронства Трампа

Вероятность мирового кризиса во время второго президентского срока будущего главы Белого дома Дональда Трампа резко возрастет, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Guardian.
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