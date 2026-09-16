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Газета.ру

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Бывший тренер"Спартака" Абаскаль заявил, что скучает по России

Бывший тренер"Спартака" Абаскаль заявил, что скучает по России

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о предложении от воронежского «Факела», заявив, что скучает по России, передает Sport24.

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