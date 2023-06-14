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В Петербурге появятся памятник министру просвещения Российской империи Сергею Уварову и площадь Универсантов

В Петербурге появятся памятник министру просвещения Российской империи Сергею Уварову и площадь Универсантов

Памятник министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову установят на Университетской набережной в Санкт-Петербурге в честь 300-летнего юбилея Санкт-Петербургского государственного университета, который будет отмечаться в 2024 году.

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